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فريق التحرير

3 يوليو 2024

الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية

محليات
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن السيطرة على حريق في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية وعرة في ميسان.

وأشار الدفاع المدني عبر حسابه بمنصة “إكس” إلى عدم وجود إصابات في الحريق.

وشهدت منطقة ميسان حوادث مشابهة خلال الفترة الماضية، تعاملت معها قوات الإنقاذ المدني بسرعة وتمت السيطرة عليها.

وتلعب العوامل الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة، واشتداد سرعة الرياح دورًا رئيسيًا في اشتعال الحرائق وانتشارها بسرعة.

كما تتسبب بعض الممارسات البشرية مثل إشعال النيران بشكل عشوائي، والتخلص من مخلفات التخييم بشكل غير صحيح، في اندلاع الحرائق.

 

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