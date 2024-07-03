مايكروسوفت تستثمر 2.4 مليار دولار بمراكز بيانات في أراغون الإسبانية

أعلنت حكومة أراغون “الواقعة شمال شرق إسبانيا” والتي تسعى إلى أن تصبح مركزاً للحوسبة السحابية، عن أن شركة مايكروسوفت ستستثمر 2.2 مليار يورو “2.37 مليار دولار” في مشروع جديد يتمثل بإنشاء مراكز بيانات في أراغون.

ومع هذا المشروع الذي يُضاف إلى مشاريع أخرى أعلنت عنها الشركة الأميركية الكبرى خلال السنوات الأخيرة، يصل إجمالي الاستثمارات التي تخطط لها “مايكروسوفت” في المنطقة، إلى 6.7 مليار يورو، على ما أفاد الرئيس الإقليمي لأراغون خورخي أزكون.

ويأتي قرار استثمار مايكروسوفت بمراكز بيانات في أراغون، بعد ستة أسابيع من إعلان شركة “أمازون ويب سيرفيسز”، الجهة المسؤولة عن إدارة خدمات الحوسبة السحابية في أمازون، عن مشروع استثماري بقيمة 15.7 مليار يورو “16.89 مليار دولار” على مدى عشر سنوات لزيادة قدرة مراكز البيانات التابعة لها في المنطقة نفسها.

وأعلنت “مايكروسوفت” في أكتوبر عن مشروع مراكز البيانات الجديدة، الذي يهدف إلى “توفير خدمات حوسبة سحابية للشركات الأوروبية والمؤسسات الرسمية”، لكنّ المجموعة لم تحدد حينها حجم هذا الاستثمار.

وذكر تحليل لشركة “آي دي سي”، تطرّقت إليه المجموعة الأميركية، أنّ مشروع مراكز البيانات الجديدة في “حرم جامعي” بمساحة 88 هكتارا، يؤدي إلى توفير 2100 فرصة عمل بين 2026 و2030.