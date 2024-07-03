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فريق التحرير

3 يوليو 2024

لدفع جهود وقف حرب غزة..  وزير الخارجية يشارك بالاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي في إسبانيا

دوليات
لدفع جهود وقف حرب غزة..  وزير الخارجية يشارك بالاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي في إسبانيا

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بدعوة من المجلس، وسيناقش وزير الخارجية مع أعضاء المجلس مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

وعلى مدار تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قادت السعودية الجهود للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني ودعم مؤسساته الرسمية وتوفير المساعدات الإغاثية والدفع دبلوماسيًا بثقلها الإقليمي والدولي في اتجاه إقرار دولة تُمثل هذا الشعب على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي ارتفعت وتيرته مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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