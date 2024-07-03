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3 يوليو 2024

عروض سعودية تهدد استمرار نجم برشلونة الموسم المقبل

رياضة
عروض سعودية تهدد استمرار نجم برشلونة الموسم المقبل

يواجه نادي برشلونة خطر خسارة إحدى الصفقات خلال الميركاتو الصيفي بسبب الدوري السعودي.

ولعب الظهير البرتغالي كانسيلو لمدة موسم مع برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، ويرغب البارسا في الاحتفاظ بخدماته لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، أبلغ مانشستر سيتي نادي برشلونة أنه لن يتفاوض على تجديد إعارة كانسيلو، ولن ينظر إلا لعروض البيع هذا الصيف.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يناقش الآن عرضين من الدوري السعودي لبيع كانسيلو، رغم أنه لم يحصل على موافقة اللاعب حتى الآن.

وأوضحت أن برشلونة يأمل أن ينجح كانسيلو في الضغط على مانشستر سيتي لتغيير موقفه هذا الصيف، كما حدث في العام الماضي قبل إعارته إلى البارسا للمرة الأولى.

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