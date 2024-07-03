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فريق التحرير

3 يوليو 2024

“مرصد العمل”: ارتفاع عدد موظفي القطاع الخاص إلى 11.4 مليون في يونيو

اقتصاد
“مرصد العمل”: ارتفاع عدد موظفي القطاع الخاص إلى 11.4 مليون في يونيو

أصدر المرصد الوطني للعمل، منشورًا مفصلًا بالأرقام عبر حسابه على إكس، حول سوق العمل في القطاع الخاص لشهر يونيو 2024؛ وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص متجاوزا حاجة 11.4 مليون عامل في القطاع الخاص خلال شهر يونيو؛ ما يدل على جاذبية القطاع الخاص ونموه المستمر في خلق الوظائف.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال يونيو 2.34 مليون مواطن، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.38 مليون، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث نحو 957.8 ألف، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص نحو 9.07 مليون مقيمًا أجنبيًا، منهم 8.69 مليون مقيمًا، و 376.4 ألف مقيمة.

وكشف التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يونيو، حيث انضم 16.59 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور “نظرة عامة عن سوق العمل في القطاع الخاص” الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.

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