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فريق التحرير

3 يوليو 2024

لماذا غادر رئيس وزراء هولندا منصبه على دراجة هوائية؟ تصريحاته السابقة تُجيب
منوعات
لماذا غادر رئيس وزراء هولندا منصبه على دراجة هوائية؟ تصريحاته السابقة تُجيب

نشر رئيس الوزراء الهولندي الجديد ديك شوف مقطع فيديو يوثق تسلمه السلطة من سلفه مارك روته، الذي أصبح الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، حيث ظهر “روته” في الفيديو يصطحب “شوف” في جولة بمقر الحكومة، ثم صافحه أمام الصحفيين، قبل أن يغادر المكان على دراجته الهوائية.

قال “شوف”: “بعد وصولي إلى بيننهوف، تم توقيع بروتوكول نقل السلطة وتسلمت مطرقة مجلس الوزراء من سلفي مارك روته، وبذلك تنتقل القيادة السياسية رسميًا”. وقد لاقى هذا الفيديو تفاعلًا كبيرًا على منصة “إكس”، حيث كتب سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم: “هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عامًا يترك منصبه على دراجة”.

لكن، لماذا اختار روته مغادرة منصبه على دراجة هوائية؟

أجاب روته عن هذا السؤال، في تصريحات سابقة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2019. قال حينها: “نحن الهولنديون نحب ركوب الدراجات لأننا بلد صغير. علينا أن ننتقل من مكان إلى آخر. بالطبع، يمكن أخذ سيارة، ولكن هناك ازدحام وبيئة نريد الحفاظ عليها”، مضيفًا: “منذ أواخر القرن التاسع عشر، اعتدنا على ركوب الدراجة”.

جنون الدراجات في هولندا

في عام 2018، كان لدى هولندا دراجات أكثر من سكانها، حيث تم تسجيل 23 مليون دراجة مقابل 17 مليون نسمة. وكان أكثر من ربع جميع الرحلات في البلاد تتم بالدراجة، وربع هذا الرقم لرحلات الذهاب إلى العمل، كما كان يفعل “روته”.

ويساعد الهولنديين في ذلك أن بلدهم يتميز بأكثر من 35 ألف كيلومتر من ممرات الدراجات، بينما تحتضن مدينة أوتريخت أكبر حديقة للدراجات تحت الأرض في العالم.

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