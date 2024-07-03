هل يكذب الأطباء على المرضى؟ خبراء يجيبون لـ”الوئام”

الوئام – خاص

يدور جدل في المجتمع بشأن مدى إخبار الطبيب المريض بكل تفاصيل حالته والتشخيص أم أنه يحاول التخفيف من الأمر.

وتتنوع المدارس الطبية في تشخيص المرض بين الكلاسيكية والواقعية والتشددية والتخفيفية، وكشف روبرت لوفكين، الطبيب والأستاذ الجامعي الأمريكي، مفاجأة بشأن أن الأطباء لا يخبرون المرضى بالحقيقة دائما، وفق خبرته الكبيرة في مجال الطب.

وقرر لوفكين تأليف كتاب مستوحى من صراعاته الطبية الخاصة، يكشف فيه ما يسمّيه “الأكاذيب الطبية” التي تسهم في خطر الإصابة بالأمراض المزمنة في الولايات المتحدة، بعضها يقول إنه درَّسها بنفسه ذات مرة، كأستاذ في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا الجنوبية.

ويقول لوفكين، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”: “لقد كتبت مئات المقالات التي راجعها النظراء، و10 كتب مدرسية، كما أتشرف بامتياز تعليم الأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى رؤية المرضى”.

الصدق أفضل طريق

‎تختلف طبيبة الأطفال الدكتورة منيرة العقيل مع الأستاذ الأمريكي لوفكين، وتوكد أن الطبيب لابد أن يكون صريح مع المريض ويُخبره بتشخيص المرض ونتائج التحاليل بخطة العلاج والمتابعة.

‎وتقول “العقيل”، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن الطبيب يجب أن يُحذر المريض من مضاعفات إهمال الحالة أو التهاون في اتباع خطة العلاج واستخدامه بالطريقة المثلى والمنتظمة.

مدرستان في الطب

وعما طرحه الطبيب الأمريكي في كتابه، يوضح الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، إنه “توجد مدرستان في التعامل مع المرضى، الأولى هي “patient counseling”، ومعناها إخبار المريض بكل تفاصيل المرض وكل المضاعفات وطرق العلاج الأساسية والطرق البديلة وإخبار أهله بالوضع بأكلمه، وهذه هي المدرسة الأم الكلاسيكية”.

ويرى إبراهيم الزيات، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “الثقافة والتعليم والتوعية الطبية عناصر مهمة جدا، ويجب أن يتلقى المواطنون دورات توعية بخطورة الأمراض والكشف المبكر عنها؛ مثل سرطان الثدي لدى السيدات وآلزهايمر”، موضحا أن المؤسسات الأمريكية تشترط حصول الموظفين على دورة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحوادث قبل الالتحاق بأي وظيفة.

ويذكر عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية: “أما المدرسة الأخرى، فيعمل خلالها الأطباء على التخفيف عن المرضى، والتركيز على الجانب النفسي، بهدف تجنب هلع الحالة، وعدم تحمل التشخيص، خصوصا عند الإصابة بأمراض مزمنة بين كبار السن ومتابعة الوضع مع أقاربه”.

تفشي الأمراض

ويؤكد الطبيب الأمريكي لوفكين، أنه “معجب كثيرا” بالطب الغربي بشكل عام، ويعتقد أنه غيّر حياتنا وجعل العالم مكانا أفضل، لكن في القرن الحادي والعشرين، ظهرت “فئة جديدة من الأمراض” شكلت تحديا كبيرا.

إنفاق 80% من الدخل على العلاج

يشير لوفكين إلى أن الأمراض موجودة من قبل، لكنها الآن تتفشى، وتشمل هذه الأمراض السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض آلزهايمر، وحتى الأمراض العقلية، ويتم الآن إنفاق ما يصل إلى 80% من مواردنا على هذه الأمراض المزمنة.

والمشكلة، وفقا للطبيب الأمريكي، أن الأدوات التي كانت فعالة للغاية في القرن العشرين، كالحبوب والعمليات الجراحية، قد تنقذ الأرواح في تلك اللحظة، لكنها تعالج فقط أعراض هذه الأمراض المزمنة، وليس أسبابها الجذرية.

10 أكاذيب

في كتابه “أكاذيب تعلمتها في كلية الطب”، يقول لوفكين إن الأطباء يميلون إلى ذكر 10 أكاذيب، وهي:

1. الكذبة الأيضية: “التمثيل الغذائي مجرد طريقة الجسم لهضم الطعام”.

2. كذبة السمنة: “لإنقاص الوزن، ما عليك سوى ممارسة المزيد من الرياضة وتناول كميات أقل”.

3. كذبة مرض السكري: “السكر غير ضار، غير أنه يسبب زيادة الوزن وتسوس الأسنان”.

4. كذبة الكبد الدهني: “لا يوجد علاج لمرض الكبد الدهني غير الكحولي”.

5. كذبة ارتفاع ضغط الدم: “أفضل علاج لارتفاع ضغط الدم هو الأدوية”.

6. كذبة أمراض القلب والأوعية الدموية: “الستاتينات خيار جيد للوقاية من أمراض القلب”.

7. كذبة السرطان: “معظم حالات السرطان ناجمة عن تلف متراكم في الحمض النووي”.

8. أكذوبة آلزهايمر: “مرض آلزهايمر مرض تقدمي غير قابل للعلاج، ويحدث بسبب تراكم بيتا أميلويد”.

9. كذبة الصحة العقلية: “التمثيل الغذائي له تأثير ضئيل على الصحة العقلية”.

10. كذبة طول العمر: “الشيخوخة هي النتيجة الحتمية للتآكل المتراكم”.

3 مدارس

وعن تعامل الأطباء مع المرضى، يوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أنه توجد 3 مدارس في الطب وتشخيص المرضى “التشددية، التخفيف، الواقعية”، فمثلا في المدرسة الإنجليزية التشددية الكلاسيكية يطلبون كل المعلومات والتحاليل واتباع المنهج العلمي، من أجل الوصول إلى أفضل تشخيص.

وبالنسبة إلى مدرسة التخفيف، يشرح جمال فرويز، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن بعض الأطباء يسعون لطمأنة المريض ووصف بعض الأدوية المسجلة له، وبالنسبة إلى المدرسة الواقعية، يكون الطبيب مسترسلا ودقيقا، ويسأل المريض العديد من الأسئلة من أجل الوصول لتشخيص بنسبة 95%.

الكذب في بعض الحالات

ويتابع استشاري الطب النفسي: “هناك بعض الحالات يضطر فيها الأطباء للكذب؛ مثل إصابة مريض كبير في السن بسرطان المخ، ففي هذه الحالة لو أخبرت الحالة، فمن المرجح أن ينهار ويتوفى، وهنا يجب الحفاظ على الحالة النفسية للشخص المصاب”.

ويعلق فرويز: “الأطباء بشر في النهاية، وليسوا ملائكة، ولا يوجد دكتور شاطر أو فاشل، فالأمر يعود لراحة المريض في التعامل مع الدكتور، وهناك عوامل خارجية تتحكم في العلاقة بين الطرفين”.