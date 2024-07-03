الموت في رداء أبيض.. السجن مدى الحياة لحاصدة أرواح الرضع في بريطانيا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

4 يوليو 2024

الموت في رداء أبيض.. السجن مدى الحياة لحاصدة أرواح الرضع في بريطانيا

منوعات
الموت في رداء أبيض.. السجن مدى الحياة لحاصدة أرواح الرضع في بريطانيا صورة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي

كانت رسالة “أنا شريرة، لقد فعلت هذا”، التي وجدها المحققون في منزل لوسي ليتبي، ممرضة الأطفال حديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر شمالي غرب إنجلترا، ضمن أدلة أخرى، كفيلة بأن تُقنع هيئة محلفي محاكمتها، أنها مُدانة بوقائع قتل سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين بين عامي 2015 و2016، ومن ثم توقيع أقصى عقوبة عليها بالسجن مدى الحياة.

استخدمت الهواء والحليب كأدوات قتل

“سعت لوسي ليتبي إلى خداع زملائها وتمرير جرائمها على أنها تفاقم لحالات الرضع المرضية. وفي يديها، أصبحت المواد غير الضارة مثل الهواء والحليب والسوائل أو الأدوية مثل الأنسولين، قاتلة. لقد حرفت علمها واستخدمت حرفتها كسلاح لإلحاق الأذى والحزن والموت بالآخرين في بيئة يفترض أن تكون آمنة لهؤلاء االأطفال وعائلاتهم”؛ قال المدعي العام باسكال جونز.

وقد اتهمت “ليتبي” بتسميم الرضع عن طريق إضافة الأنسولين إلى المحاليل الوريدية، وقطع أنابيب التنفس عنهم.

الرضيع الأول.. القتيل الأول

كان الطفل الأول الذي استهدفته “ليتبي” صبيًا، ولد قبل الأوان، وتوفي عندما كان عمره يومًا واحدًا، في يونيو 2015، وفق ممثلو الادعاء الذين أفادوا بأن “ليتبي” حقنت الهواء في مجرى دمه.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في وفيات الأطفال في المستشفى في مايو 2017، حيث ألقي القبض على “ليتبي” ثلاث مرات فيما يتعلق بالوفيات، قبل توجيه الاتهام إليها في نوفمبر 2020.

وقال ممثلو الادعاء إن رسالة عُثر عليها في منزل “ليتبي” بعد القبض عليها في عام 2018، كتبت عليها “أنا شريرة، لقد فعلت هذا” كانت “اعترافًا حرفيًا” بضلوعها في هذه الجرائم.

لكن محامي الدفاع عنها جادل بأنها كانت ممرضة “مجتهدة ومتفانية ومهتمة” تحب وظيفتها وأنه لا توجد أدلة كافية على قيامها بأي من الأعمال الضارة المزعومة. وقال المحامي إن الانهيارات المفاجئة للرضع ووفاتهم قد تكون لأسباب طبيعية، أو بالاقتران مع عوامل أخرى مثل نقص الموظفين في المستشفى أو فشل الآخرين في توفير الرعاية المناسبة.

كما ادعى أن أربعة من كبار الأطباء ألقوا باللوم على ليتبي للتستر على أوجه القصور في وحدة حديثي الولادة.

 

الطفلة كيه

ولم تتمكن المحكمة من إثبات إدانتها، حتى تم الكشف عن واقعة الطفلة K، والتي أزالت “ليتبي” عنها أنبوب التنفس في فبراير 2016، في تعمد لقتلها كشفها طبيب تواجد مصادفة في موقع الجريمة.

أمام هيئة المحلفين، قال الدكتور رافي جايارام، طبيب الأطفال في المستشفى، إنه لم يرَ “أي دليل” على أن “ليتبي” حاولت مساعدة الطفلة التي وجدها تعاني حينما دخل عليهما الغرفة، بينما كانت الممرضة المُدانة تقف إلى جوارها غير مكترثة باختناق الطفلة.

نفت “ليتبي” أمام هيئة المحلفين، التي تتكون من ست نساء وستة رجال، أي ضلوع في الجرائم المدانة بها، مؤكدةً أنها لم ترتكب أيًا من الجرائم التي اتُهمت بها.

الحكم النهائي وتداعياته

شهق والدا الطفلة وبكيا أثناء قراءة الحكم بعد ثلاث ساعات ونصف من المداولات. حيث لم تظهر “ليتبي” أي تأثر. وقد أدينت بارتكاب سبع جرائم قتل وست محاولات قتل أخرى، وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج، وهي أشد عقوبة ممكنة بموجب القانون البريطاني الذي لا يسمح بعقوبة الإعدام.

تابعنا: