منافس جديد لـ”جوجل”: “بربليكستي” تُطلق خدمة بحث احترافي متقدم

أعلنت شركة “Perplexity”، المتخصصة في محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، عن إطلاق إصدار مُحسّن من ميزة “Pro Search” الخاصة بها، مُقدمةً للمستخدمين إمكانية إجراء عمليات بحث أكثر دقة وفعالية، في منافسة مع “جوجل”.

وتتميز الميزة المُحدثة بقدرتها على ربط عمليات البحث المتعددة عبر الإنترنت معًا، ما يُساعد على الوصول إلى نتائج ومعلومات أكثر دقة وشمولاً.

على سبيل المثال، عند البحث عن أفضل وقت لرؤية الأضواء الشمالية في أيسلندا أو فنلندا، تُقسّم “Pro Search” العملية إلى ثلاث خطوات:

-تحديد أفضل وقت لرؤية الأضواء الشمالية في كل بلد.

-تحديد أفضل المواقع لمشاهدة الأضواء الشمالية في أيسلندا.

-تحديد أفضل المواقع لمشاهدة الأضواء الشمالية في فنلندا.

وتُقدم “Pro Search” بعد ذلك إجابة مُفصّلة تتناول جميع جوانب السؤال، بما في ذلك وقت مشاهدة الأضواء الشمالية في أي من البلدين وأين.

وتُقدم “Pro Search” أيضًا قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي، مثل تنفيذ التعليمات البرمجية وتكامل Wolfram Alpha لحل المسائل الرياضية.

وتظل ميزة “Pro Search” اختيارية للمستخدمين، ويمكن تمكينها يدويًا على أساس كل محادثة.

ويُمكن للمستخدمين إجراء خمس عمليات بحث احترافية مجانية كل أربع ساعات باستخدام حساب مجاني، أو الاشتراك في خطة مدفوعة بقيمة 20 دولارًا شهريًا للحصول على ما يصل إلى 600 عملية بحث احترافية يوميًا.

وتُساعد “Pro Search” المستخدمين على إنجاز المهام المعقدة مثل إنشاء تقارير وتقارير مفصلة، وتحليل البيانات، وتصحيح الأخطاء البرمجية، وإنشاء المحتوى.