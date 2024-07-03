ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكي كوري بوكر والوفد المرافق له

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور كوري بوكر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية مايكل راتني، وعدد من المسؤولين.