وزير الدفاع يبحث فرص التعاون مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية

عقد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في إسطنبول اليوم، اجتماعًا مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون، ورؤساء عدد من كبرى الشركات الصناعية التركية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون في المجالَين العسكري والدفاعي وفق رؤية السعودية 2030، كما شهد وزير الدفاع ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والتركية.

حضر الاجتماع ومراسم توقيع مذكرات التفاهم عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.