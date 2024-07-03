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4 يوليو 2024

طائرة تهبط اضطراريا في نيويورك بعد تقديم طعام فاسد للركاب

منوعات
طائرة تهبط اضطراريا في نيويورك بعد تقديم طعام فاسد للركاب

قال مسؤولون في شركة دلتا للطيران إن رحلة كانت متجهة من ديترويت إلى أمستردام تم تحويل مسارها إلى مطار كينيدي في نيويورك يوم الأربعاء بعد تقديم طعام فاسد للركاب.

وقال متحدث باسم شركة دلتا، إن الرحلة انطلقت من ديترويت حوالي الساعة 11 مساء الثلاثاء وهبطت في نيويورك في الساعة الرابعة صباحا “بعد تقارير عن إفساد جزء من خدمة الوجبات المقدمة في المقصورة الرئيسية على متن الطائرة”.

وقال متحدث باسم هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي التي تدير المطار، إن 14 من ركاب الطائرة البالغ عددهم 277 راكبا بالإضافة إلى عشرة من أفراد الطاقم تلقوا العلاج على أيدي أفراد طبيين عندما هبطت الطائرة.

ولم يتطلب أي منهم دخول المستشفى، ولم يتضح بعد إجمالي عدد الأشخاص الذين تناولوا الطعام الفاسد، بينما قالت شركة دلتا إنها ستحقق في الحادث.

وقال المتحدث باسم دلتا “هذه ليست الخدمة التي تشتهر بها دلتا ونحن نعتذر بصدق لعملائنا عن الإزعاج والتأخير في رحلاتهم”.

وقالت هيئة الموانئ إنه تم توفير غرف فندقية للركاب وسيتم إعادة حجز جميع الغرف لمواصلة رحلتهم إلى وجهاتهم.

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