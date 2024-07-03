الكشف عن موعد تقديم مبابي مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، عن موعد وتفاصيل حفل تقديم الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني الذي انتقل إليه الشهر الماضي في صفقة انتقال حر.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن حفل تقديم مبابي، سيقام يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو الحالي في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة القاهرة. وقرر مبابي ارتداء القميص رقم 9 في بداية رحلته مع الفريق الملكي، ليحقق حلم حياته التاريخي.

وتابعت آس: وسيخضع مبابي إلى الفحوصات الطبية ثم سيتم تقديمه أمام 80 ألف مشجع من النادي الملكي، وسيكون المهاجم الفرنسي مرتدياً القميص رقم 9″.

وأوضحت أنه سيتم تركيب منصة عرض من غرفة الملابس في ملعب سانتياجو برنابيو، وستكون النيران مشتعلة على أطراف خشبة المسرح.

وزادت: “وسيتم تصوير الحدث بكاميرات بانورامية 360 درجة للحصول على لقطات تقديم مبابي، وسط تشغيل الموسيقى والألعاب النارية”.