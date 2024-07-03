رغم الخصومات.. مبيعات السيارات الجديدة ترتفع بشكل طفيف في الربع الثاني

ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في الربع الثاني، على الرغم من الخصومات الأكبر وانخفاض الأسعار قليلاً.

ولكن مبيعات أكثر نشاطا قد تلوح في الأفق: يقول محللو صناعة السيارات، وفقا لتايم، إنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بشكل أكبر وهناك احتمال لخفض أسعار الفائدة مما يجعل الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة أكثر تكلفة.

وبشكل عام، ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، حيث أبقت الأسعار المرتفعة العديد من المشترين المحتملين خارج السوق، وفقًا للإحصاءات الأولية التي أجراها موقع Motorintelligence.com يوم الثلاثاء .

وتراجعت المبيعات في أواخر يونيو، عندما تسببت هجمات إلكترونية في تعطيل برنامج من شركة CDK Global يستخدمه الوكلاء في إنجاز أوراق المبيعات، حيث قالت شركة CDK إن معظم الوكلاء عادوا إلى العمل بحلول ظهر الثلاثاء، لكن شركات مثل جنرال موتورز قالت إن المشكلة دفعت بعض عمليات التسليم إلى الربع الثالث.

ويقول المحللون إن المخزونات لدى الوكلاء تتزايد، وخاصة بالنسبة للشاحنات الصغيرة والمركبات الأخرى ذات الأسعار المرتفعة.

وتختلف الخصومات بحسب الطلب على المركبات، حيث تكون الطرز الأصغر والأقل تكلفة والمركبات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء أقل عرضًا بشكل عام. ويؤجل العديد من العملاء عمليات الشراء، معتقدين أن خصومات أكبر في طريقها.

سجلت شركة تويوتا، التي تبيع العديد من السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء، زيادة في المبيعات بنسبة 9.2% من أبريل إلى يونيو، وارتفعت مبيعات هوندا بنسبة 2.7%، في حين سجلت جنرال موتورز زيادة بنسبة 0.3% فقط وأعلنت هيونداي عن زيادة بنسبة 1.8%، وحققت سوبارو زيادة في المبيعات بنسبة 5.4%.، وانخفضت مبيعات ستيلانتيس بنسبة 20.7% في الربع الثاني، مع انخفاض مبيعات علامة رام بنسبة 26% وتراجع مبيعات جيب بنسبة 19%. وانخفضت مبيعات نيسان بنسبة 3.1%، بينما انخفضت مبيعات كيا بنسبة 1.6%.

وأعلنت شركات صناعة السيارات مجتمعة عن بيع ما يقرب من 4.13 مليون سيارة جديدة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهذا الرقم يقترب من التوقعات ببيع ما يقرب من 16 مليون سيارة خلال العام، وهو ما يزيد قليلا عن 15.6 مليون سيارة في العام الماضي.