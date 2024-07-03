إصابة 48 شخصا في 24 ولاية أمريكية بعد تناول حلوى وشوكولاته شهيرة

يقوم مسؤولون في مجال الصحة في أيرلندا بالتحقيق في وفاة محتملة وعشرات الأمراض المرتبطة بالحلوى التي تم سحبها من الأسواق والتي تحتوي على مواد كيميائية موجودة في الفطر وتباع عبر الإنترنت وفي متاجر السجائر الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الثلاثاء، إن 48 شخصا على الأقل في 24 ولاية قالوا إنهم مرضوا بعد تناول منتجات العلامة التجارية Diamond Shruumz، بما في ذلك ألواح الشوكولاتة والأقماع والحلوى المطاطية.

وقالت الهيئة إن حالة وفاة واحدة “مرتبطة على الأرجح” بالتفشي، وتم نقل 27 شخصًا إلى المستشفى، وأبلغ الأشخاص الذين مرضوا عن أعراض شديدة مثل النوبات والانفعالات ومعدلات ضربات القلب غير الطبيعية وفقدان الوعي. وقال مسؤولون في إدارة الغذاء والدواء إن أحدث حالة مرضية تم الإبلاغ عنها الاثنين.

وسحبت شركة Prophet Premium Blends LLC، في سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، جميع منتجات Diamond Shruumz الخاصة بها في أواخر الشهر الماضي لأنها تحتوي على مادة Muscimol، وهي مادة كيميائية نفسية موجودة في فطر Amanita السام المحتمل والذي قد يكون مرتبطًا بالأمراض.

ويتم تسويق المنتجات بطريقة الجرعات الصغيرة، وهو ما يعني تناول جرعات صغيرة للغاية من عقار مخدر لتحقيق الفوائد المفترضة مع تقليل الآثار الجانبية السلبية.

تم بيع منتجات Diamond Shruumz على مستوى البلاد في متاجر البيع بالتجزئة وعلى الإنترنت؛ في متاجر الدخان أو السجائر الإلكترونية؛ ومن قبل تجار التجزئة الذين يبيعون منتجات مشتقة من القنب مثل الكانابيديول، أو CBD، أو دلتا 8 THC.

وتقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومراكز السموم الأمريكية بالتحقيق في تفشي هذه المنتجات، ويجب على الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنتجات التوقف عن استخدامها.