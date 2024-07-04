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فريق التحرير

4 يوليو 2024

الأرصاد: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

محليات
الأرصاد: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق الطقس في المملكة

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان،عسير والطريق الواصل بين الليث وجازان كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة. في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 32، ونسبة الرطوبة 40، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 40 درجة مئوية، بينما الصغرى 30، ونسبة الرطوبة 30.

البحر الأحمر

الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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