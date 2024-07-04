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4 يوليو 2024

النفط يستقر عند أعلى مستوى في شهرين

اقتصاد
النفط يستقر عند أعلى مستوى في شهرين

لا تزال أسعار النفط مستقرة عند أعلى مستوى لها في شهرين، مدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتهديد إعصار “بيريل” على الإنتاج.

تجاوز سعر خام برنت 87 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.3٪ يوم الأربعاء، وهو أكبر ارتفاع له منذ ما يقرب من أسبوع، في حين كان سعر خام غرب تكساس الوسيط أقل من 84 دولارًا للبرميل.

شهدت مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفاضًا حادًا بأكثر من 12 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض في عام تقريبًا، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس.

في الوقت نفسه، تسبب إعصار “بيريل” في تعطيل إنتاج النفط الأمريكي، حيث قامت شركات مثل “شل” و “بي بي” و “إكسون موبيل” بإخلاء بعض منصاتها في خليج المكسيك. يقع حوالي 73000 برميل يوميًا من إنتاج حقول النفط البحرية في المسار المتوقع للعاصفة.

ارتفع النفط الخام بأكثر من 10٪ منذ أوائل يونيو بسبب قيود العرض التي فرضها تحالف “أوبك+”، وتوقعات ارتفاع الطلب في الصيف، والمخاطر الجيوسياسية، والتوجه الصعودي في أسواق الأسهم.

ومع ذلك، تم تخفيف هذه المكاسب بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

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