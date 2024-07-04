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4 يوليو 2024

أسعار الذهب ترتفع بفضل بيانات عن خفض أسعار الفائدة الأمريكية

اقتصاد
أسعار الذهب ترتفع بفضل بيانات عن خفض أسعار الفائدة الأمريكية الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، بعد بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقل من المتوقع رفعت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2362.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فشهدت تغيرا طفيفا لتستقر عند 2369.80 دولار.

وأظهرت بيانات أمريكية أمس الأربعاء أن الاقتصاد يتباطأ. وأظهر تقرير منفصل ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

ويترقب المتداولون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها غدا الجمعة.

وتراجع الدولار مما جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 74 بالمئة أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، أقر مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ على ما يبدو، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة، وفقا لمحضر الاجتماع الذي عقد يومي 11 و12 يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.54 دولار وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1002.28 دولار.

فيما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1023.23 دولار بعد صعوده لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل نيسان في الجلسة الماضية.

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