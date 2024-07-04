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فريق التحرير

4 يوليو 2024

“أمازفيت” تدمج GPT-4o في ساعاتها الذكية

منوعات
“أمازفيت” تدمج GPT-4o في ساعاتها الذكية

أطلقت شركة أمازفيت تحديثاً جديداً باسم Zepp OS 4 يقدم العديد من المزايا الجديدة لساعاتها الذكية، ومنها إدماج نموذج GPT-4o المتعدد الوسائط واللغات من شركة أوبن آي.

التحديث الجديد يتوفر لمجموعة واسعة من ساعات أمازفيت الذكية من مختلف الفئات، ومنها Cheetah وBalance وActive وFalcon وT-Rex Ultra.

ويساعد التحديث المستخدمين في التحكم الصوتي بالساعات باللغتين الإنجليزية والألمانية.

وتخطط الشركة لدعم لغات أخرى مثل الفرنسية، البرتغالية، الكورية، اليابانية، الإسبانية والإيطالية في وقت لاحق من هذا العام.

ويتوفر تحديث Zepp OS 4 حالياً للساعات المؤهلة التي تعمل بإصدار 3.5 من النظام.

ويقدم التحديث الجديد للمستخدمين مساعد Zepp Flow الذي يمكن من خلاله إجراء المكالمات عبر البلوتوث، والرد على رسائل واتساب بسهولة دون استخدام اليدين، بفضل التكامل مع نموذج GPT-4o الجديد.

وتتطلب المزايا الجديدة أن يكون الجهاز متوافقاً مع تطبيق أمازفيت، ويضيف التحديث الأخير ميزة العرض الليلي في شاشة الساعات، وهي ميزة موجودة في ساعة آبل وتش ألترا.

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