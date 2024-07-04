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فريق التحرير

4 يوليو 2024

غرامة 146 مليون دولار على جنرال موتورز لتضليلها بشأن انبعاثات سياراتها

منوعات
غرامة 146 مليون دولار على جنرال موتورز لتضليلها بشأن انبعاثات سياراتها جنرال موتورز

فرضت السلطات الفيدرالية الأمريكية غرامة مالية قدرها 146 مليون دولار على شركة جنرال موتورز لتقليلها تقدير انبعاثات سياراتها.

وأشارت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أن حوالي 5.9 مليون سيارة من طرازات جنرال موتورز بين عامي 2012 و 2018 أطلقت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى بنسبة 10% مما تم الإبلاغ عنه.

بالإضافة إلى الغرامة المالية، وافقت جنرال موتورز على شطب اعتمادات غازات الاحتباس الحراري تعادل حوالي 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، والتي تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدولارات.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب غرامة مماثلة فرضتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) العام الماضي على جنرال موتورز بقيمة 128 مليون دولار لعدم تحقيق شاحنات البيك آب التي بيعت قبل عدة سنوات لمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود.

وتأتي هذه الغرامة في سياق تشديد إدارة بايدن للمعايير البيئية على صناعة السيارات، حيث أصدرت في مارس الماضي معايير أكثر صرامة لانبعاثات السيارات المنتجة في الولايات المتحدة، بهدف تحفيز صانعي السيارات على زيادة إنتاج السيارات الكهربائية.

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