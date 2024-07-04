رسالة السعودية الإنسانية

تُعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني على المستوى الدولي، حيث تحظى بِمَكانة مرموقة لما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية سخية للمحتاجين حول العالم.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة فقد تجاوزت المساعدات التي قدمتها السعودية 129.6 مليار دولار تم تقديمها للمستفيدين في 169 دولة حول العالم، قدم منها مركز الملك سلمان للإغاثة 6.8 مليارات دولار، لتنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية في 100 دولة بالتعاون مع 187 شريكًا.

إن المساعدات السعودية تجسد قيم الإسلام السمحة -التي قامت عليها هذه البلاد المباركة- والتي تحث على التكافل والتضامن بين المسلمين وغيرهم، كما تُسهم في نشر ثقافة العطاء والرحمة بين الشعوب، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مما يُسهم في تحسين ظروف حياتهم.

إن السعودية تُنفذ العديد من المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة ورفع جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للإنسان في كل مكان بغض النظر عن أية اعتبارات حيث تُساعد هذه المشاريع في تمكين المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتها.