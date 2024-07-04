رسالة السعودية الإنسانية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

4 يوليو 2024

رسالة السعودية الإنسانية

رأي الوئام
رسالة السعودية الإنسانية

تُعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني على المستوى الدولي، حيث تحظى بِمَكانة مرموقة لما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية سخية للمحتاجين حول العالم.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة فقد تجاوزت المساعدات التي قدمتها السعودية 129.6 مليار دولار تم تقديمها للمستفيدين في 169 دولة حول العالم، قدم منها مركز الملك سلمان للإغاثة 6.8 مليارات دولار، لتنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية في 100 دولة بالتعاون مع 187 شريكًا.

إن المساعدات السعودية تجسد قيم الإسلام السمحة -التي قامت عليها هذه البلاد المباركة- والتي تحث على التكافل والتضامن بين المسلمين وغيرهم، كما تُسهم في نشر ثقافة العطاء والرحمة بين الشعوب، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مما يُسهم في تحسين ظروف حياتهم.

إن السعودية تُنفذ العديد من المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة ورفع جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للإنسان في كل مكان بغض النظر عن أية اعتبارات حيث تُساعد هذه المشاريع في تمكين المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتها.

تابعنا: