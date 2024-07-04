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فريق التحرير

4 يوليو 2024

دراسة: تلوث الهواء يودي بحياة أكثر من 7% من سكان المدن الهندية الكبرى

منوعات
دراسة: تلوث الهواء يودي بحياة أكثر من 7% من سكان المدن الهندية الكبرى التلوث في الهند

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت بلانيتاري هيلث، عن أرقام صادمة حول تأثير تلوث الهواء على صحة سكان المدن الهندية الكبرى، حيث أظهرت الدراسة أن أكثر من 7% من إجمالي الوفيات في عشر مدن هندية رئيسية مرتبط بتلوث الهواء، بما في ذلك العاصمة دلهي.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 33 ألف حالة وفاة سنويًا في الفترة من 2008 إلى 2019 تعزى إلى التعرض لمستويات عالية من الجسيمات الدقيقة المسببة للسرطان المعروفة باسم PM2.5، والتي تتجاوز توصية منظمة الصحة العالمية البالغة 15 ميكروجرامًا لكل متر مكعب.

وتعتبر العاصمة الهندية نيو دلهي الأكثر تضررًا، حيث سجلت 12 ألف حالة وفاة سنويًا مرتبطة بتلوث الهواء، أي ما يعادل 11.5% من إجمالي الوفيات في المدينة.

وتأتي هذه الدراسة لتؤكد المخاطر المتزايدة التي يشكلها تلوث الهواء على صحة الإنسان، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن كل شخص على وجه الأرض تقريبًا يتنفس هواءً ملوثًا، مما قد يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السكتات الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

ويدعو الباحثون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تلوث الهواء في المدن الهندية، من أجل إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويًا.

وتتضمن هذه الإجراءات تحسين جودة الوقود المستخدم في وسائل النقل والمصانع، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام والطاقة النظيفة، وتطبيق قوانين صارمة للحد من الانبعاثات الضارة.

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