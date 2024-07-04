علماء في جامعة ماكواري يكتشفون أبسط طريقة لتخفيف آلام أسفل الظهر

كشف بحث جديد أن المشي بانتظام يمدد فترات التخلص من الألم للأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر، مما يثبت فعاليته وتكلفته المنخفضة كإجراء وقائي.

ووجدت الدراسة التي أجراها الفريق البحثي في جامعة ماكواري في سيدني بأستراليا، أن البالغين الذين لديهم تاريخ من آلام أسفل الظهر عاشوا فترات أطول خالية من الألم تقريبًا، بمقدار الضعف، عند ممارستهم المشي بانتظام.

يؤثر ألم أسفل الظهر على حوالي 800 مليون شخص عالميًا، ويعتبر من الأسباب الرئيسية للإعاقة وانخفاض جودة الحياة. وتتكرر نوبات ألم أسفل الظهر بشكل شائع، حيث يعاني 70% ممن يتعافون من نوبة واحدة من تكرارها خلال عام. بينما تنصح الممارسات الحالية لإدارة ومنع آلام الظهر بمزيج من التمارين والتعليم، إلا أن بعض أشكال هذه التمارين غير متاح أو مكلف للكثيرين، هذا فضلًا عن تعقيده وحاجته للإشراف.

لماذا المشي مهم؟

أجرت المجموعة البحثية تجربة سريرية لدراسة فعالية المشي كإجراء منخفض التكلفة ومتاح. وتابعت التجربة 701 بالغ تعافوا حديثًا من نوبة آلام أسفل الظهر، حيث تم تقسيمهم عشوائيًا إلى برنامج مشي فردي وست جلسات تعليمية بإشراف أخصائيي العلاج الطبيعي على مدار ستة أشهر، وتابع الباحثون المشاركين لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، ونشرت النتائج في أحدث إصدارات مجلة “ذا لانسيت”.

ذكر المؤلف الرئيسي للدراسة، أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة ماكواري مارك هانكوك، أن النتائج قد تؤثر بشكل كبير على كيفية إدارة آلام أسفل الظهر. وقال: “كانت المجموعة التي تمارس المشي أقل تعرضًا لألم محدد للنشاط مقارنة بمجموعة الجلسات الإشرافية، وفترة أطول قبل تكرار الألم، بمتوسط 208 أيام مقارنة بـ 112 يومًا”.

وأضاف “هانكوك”: “المشي هو تمرين منخفض التكلفة، واسع الانتشار، وبسيط يمكن للجميع ممارسته بغض النظر عن الموقع الجغرافي، العمر أو الحالة الاجتماعية الاقتصادية. نحن لا نعلم بالضبط لماذا يعتبر المشي جيدًا لمنع آلام الظهر، ولكن من المحتمل أن يشمل الجمع بين الحركات التذبذبية اللطيفة، تحميل وتقوية الهياكل والعضلات الشوكية، الاسترخاء وتخفيف التوتر، وإطلاق الإندورفين المحسن للمزاج. وبالطبع، نعلم أيضًا أن المشي يحمل العديد من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك صحة القلب والأوعية الدموية، كثافة العظام، الوزن الصحي، وتحسين الصحة العقلية”.

لماذا هو أبسط علاج؟

ذكرت المؤلفة الرئيسية، الدكتورة ناتاشا بوكوفي، أن برنامج المشي لم يمدد فقط فترات خالية من الألم للمشاركين، بل كان أيضًا فعالًا من حيث التكلفة. وأضافت: “لم يحسن فقط جودة حياة الناس، بل قلل من حاجتهم للدعم الطبي وكمية الوقت المهدور عن العمل بنحو النصف”.

وأشارت إلى أن التدخلات القائمة على التمارين لمنع آلام الظهر التي تم استكشافها سابقًا تعتمد عادة على مجموعات وتحتاج إلى إشراف سريري مكثف ومعدات باهظة الثمن، مما يجعلها أقل توفرًا للأغلبية. وأكدت أن الدراسة أظهرت أن هذه الوسيلة الفعالة والمتاحة للتمرين يمكن أن ينجح تنفيذها على نطاق أوسع بكثير من أشكال التمارين الأخرى.

يأمل الفريق الآن في استكشاف كيفية دمج النهج الوقائي في الرعاية الروتينية للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر المتكررة.