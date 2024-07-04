بقوة تصل لـ387 حصانًا.. أودي تطلق سيارتها “Q6 e-tron” الكهربائية

أعلنت شركة أودي عن إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة Q6 e-tron بسعر يبدأ من 68,800 يورو.

وذكرت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة Q6 e-tron، المخصصة للطرق الوعرة، تتوفر بثلاث فئات مختلفة. الفئة الأساسية تتميز بمحرك قوته 240 كيلووات (326 حصان).

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أما الفئة الثانية، Q6 e-tron Quattro، فتأتي بمحرك أقوى تبلغ قوته 285 كيلووات (387 حصان)، والفئة الثالثة والأعلى، SQ6 e-tron، تعتمد على محرك بقوة 380 كيلووات (517 حصان).

ويتيح محرك الموديل الثالث، الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.3 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 230 كيلومتر/ساعة، بينما تصل السرعة القصوى للفئتين السابقتين إلى 210 كيلومتر/ساعة.

تعمل المحركات في جميع الفئات الثلاث بالتكامل مع بطارية بسعة 100 كيلووات ساعة بجهد 800 فولت، مما يوفر مدى سير يصل إلى 641 كيلومتر.