تلوث الهواء.. قاتل صامت يحصد ملايين الأرواح سنويًا

يعد تلوث الهواء أحد أكبر التحديات الصحية التي تواجه العالم اليوم، حيث يتسبب في ملايين الوفيات المبكرة سنويًا.

وتشير أحدث الدراسات العلمية إلى أن تأثير تلوث الهواء على الصحة العامة يتجاوز بكثير ما كان يُعتقد سابقًا.

الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء:

احتراق الوقود الأحفوري: يعد احتراق الوقود الأحفوري، وخاصة في إنتاج واستخدام السيارات وإنتاج الكهرباء والتدفئة، السبب الرئيسي لتلوث الهواء.

الصناعة: تساهم الانبعاثات الصناعية بشكل كبير في تلوث الهواء، خاصة في البلدان النامية.

الزراعة: تساهم الأنشطة الزراعية، مثل حرق المخلفات الزراعية واستخدام الأسمدة والمبيدات، في تلوث الهواء.

مصادر طبيعية: تشمل المصادر الطبيعية لتلوث الهواء العواصف الترابية وحرائق الغابات والانبعاثات البركانية.

التأثيرات الصحية لتلوث الهواء:

أمراض الجهاز التنفسي: يزيد تلوث الهواء من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة.

أمراض القلب والأوعية الدموية: يرتبط تلوث الهواء بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

السرطان: يعد تلوث الهواء أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الرئة.

مشاكل صحية أخرى: يمكن أن يتسبب تلوث الهواء في مجموعة واسعة من المشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلك مشاكل النمو العصبي عند الأطفال وانخفاض الوزن عند الولادة ومرض السكري.

أرقام صادمة:

منظمة الصحة العالمية: في عام 2021، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء الخارجي تسبب في حدوث 4.2 مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم في عام 2016.

دراسة 2020: تشير دراسة أجريت في عام 2020 إلى أن المتوسط العالمي لفقدان متوسط العمر المتوقع بسبب تلوث الهواء في عام 2015 كان 2.9 سنة.

دراسة السلام الأخضر: تقدر دراسة أجرتها منظمة السلام الأخضر أن هناك 4.5 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا في جميع أنحاء العالم بسبب الملوثات الصادرة عن محطات الطاقة عالية الانبعاثات وعوادم المركبات.

حلول ممكنة: