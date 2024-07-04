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فريق التحرير

4 يوليو 2024

السعودية تتصدر مؤشر “إيدلمان” العالمي لثقة المواطنين بقيادة بلادهم

محليات
السعودية تتصدر مؤشر “إيدلمان” العالمي لثقة المواطنين بقيادة بلادهم

تصردت السعودية مؤشر الثقة السنوي 2024 الخاص بشركة “إيدلمان”، لثقة المواطنين في حكومة بلادهم، بنسبة وصلت إلى 86%، متفوقة على كافة الدول.

وبحسب تقرير الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والعلاقات العامة، فإن 86% من المواطنين يثقون بحكومة بلادهم، فيما يتعلق باتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التطلعات والمستهدفات الوطنية.

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وكشف التقرير، في نسخته الـ24، عن أن السعودية تحتل مركزاً متقدماً في مؤشر الثقة لقطاع الأعمال، وأن 78% من مجموع المشاركين أبدوا ثقتهم بالقطاع، وعبّر أكثر من 80% عن الثقة الكبيرة بقادة السعودية وعلمائها في إدارة وتنظيم الابتكار.

وسجلت السعودية مستوى ثقة 56% بشأن التشريعات الحديثة والتوجهات التقنية الناشئ مقارنة بجميع الدول الـ28 التي شملها الاستطلاع.

وفي الثقة بالتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، جاءت السعودية في مراكز متقدمة متفوقة على الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وحققت مراكزًا متقدمة فيما يخص الثقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاضعة للتنظيم، بنسبة 68% للشركات العاملة في مجال الواقع الافتراضي – المعزز، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 50%.

 

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