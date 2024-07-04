أتليتكو مدريد يصدم النصر بسبب صفقة الموسم

أكدت بعض التقارير الصحفية أن إدارة نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى ترفض الاستغناء عن خدمات السلوفينى يان أوبلاك حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن النصر يُعد أكثر الأندية اهتمامًا بضم أوبلاك، مؤكدة أن أتلتيكو مدريد مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للحارس فى الصيف الجارى.

وقال خوان خوسيه جارسيا المتحدث الرسمى لأتلتيكو مدريد فى تصريحات خاصة لصحيفة “الرياضية” قائلا: لا يوجد أى تفاوض من النصر أو برنامج الاستقطاب فى الدورى السعودى للتعاقد مع أوبلاك، الحارس مهم جدًا بالنسبة لناديه ولا يوجد أى تفاوض فى الوقت الجارى من أجل رحيله”.

وأشار جارسيا فى تصريحاته إلى أنه وبنسبة كبيرة لن يحدث تفاوض خلال الفترة المقبلة من أجل انضمامه إلى الدورى السعودى.