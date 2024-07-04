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4 يوليو 2024

أتليتكو مدريد يصدم النصر بسبب صفقة الموسم

رياضة
أتليتكو مدريد يصدم النصر بسبب صفقة الموسم

أكدت بعض التقارير الصحفية أن إدارة نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى ترفض الاستغناء عن خدمات السلوفينى يان أوبلاك حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن النصر يُعد أكثر الأندية اهتمامًا بضم أوبلاك، مؤكدة أن أتلتيكو مدريد مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للحارس فى الصيف الجارى.

وقال خوان خوسيه جارسيا المتحدث الرسمى لأتلتيكو مدريد فى تصريحات خاصة لصحيفة “الرياضية” قائلا: لا يوجد أى تفاوض من النصر أو برنامج الاستقطاب فى الدورى السعودى للتعاقد مع أوبلاك، الحارس مهم جدًا بالنسبة لناديه ولا يوجد أى تفاوض فى الوقت الجارى من أجل رحيله”.

وأشار جارسيا فى تصريحاته إلى أنه وبنسبة كبيرة لن يحدث تفاوض خلال الفترة المقبلة من أجل انضمامه إلى الدورى السعودى.

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