موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور فى ربع نهائى كوبا أمريكا

يحتضن ملعب “إن آر جاى”، بمدينة هيوستن الأمريكية، فجر الجمعة مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور فى افتتاح منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 15 يوليو الجارى.

تقام مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور الرابعة فجر الجمعة، في بداية منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، على قنوات L’Equipe TV وSportitalia وFOX Sport USA.

خاض منتخب الأرجنتين مشوارًا مميزًا في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، حيث حقق 3 انتصارات وحصد 9 نقاط ليتأهل إلي منافسات الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة.

بدأ التانجو مشواره في المجموعة الأولي ببطولة كوبا أمريكا، بالفوز على كندا 2-0 ثم هزم تشيلي بهدف نظيف وأخيرًا الفوز على بيرو 2-0 في غياب النجم ليونيل ميسي.