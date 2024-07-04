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فريق التحرير

4 يوليو 2024

بـ2.3 مليار ريال.. “هدف” يدعم توظيف 220 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال النصف الأول من 2024

اقتصاد
بـ2.3 مليار ريال.. “هدف” يدعم توظيف 220 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال النصف الأول من 2024

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (“هدف”) استمرار دعمه لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص من خلال منتج “دعم التوظيف”، حيث بلغت مصاريف الدعم المقدمة عبر هذا المنتج 2.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024، واستفاد منه نحو 220 ألف مواطن ومواطنة.

يهدف “دعم التوظيف” إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل بمختلف مجالاته. ويقدم المنتج دعماً مالياً للمنشآت يتراوح بين 30% و50% من الأجر الشهري للموظف، وبحد أقصى 3 آلاف ريال.

ويمكن للمنشآت الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للصندوق HRDF.org.sa.

ويأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تطوير وتنمية مهارات الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين.

كما يسعى الصندوق إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

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