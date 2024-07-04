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4 يوليو 2024

أكثر من 2 مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

اقتصاد
أكثر من 2 مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

تجاوزت قيمة الصفقات عبر البورصة العقارية اليوم الخميس، حاجز الـ 2 مليار ريال لعدد صفقات وصل إلى 1535 صفقة، لمساحة متداولة تخطت 7.5 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر اليوم عبر البورصة العقارية 113580 ريال، فيما كان متوسط السعر 275 ريالاً للمتر المربع.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي السحاب بالرياض بأكثر من 247.1 مليون ريال، قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم، يليه دقله في حريملات بأكثر من 58.5 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي النظيم بالرياض بقيمة صفقات تجاوزت 25.5 مليون ريال، ثم نمار بالرياض بأكثر من 14 مليون ريال، يليه شمال الجلة في ضرماء بـ 700 ألف ريال.

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