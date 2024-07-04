78% نموًا في إصدار السجلات التجارية خلال الربع الثاني من 2024

كشفت نشرة قطاع الأعمال، الصادرة عن وزارة التجارة، عن الربع الثاني من العام الحالي، عن نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 78%، خلال الثلاثة أشهر الماضية، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت النشرة الصادرة عن وزارة التجارة، إلى إصدار 121521 سجل تجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى 1.5 مليون سجل تجاري بجميع مناطق السعودية.

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وتصدرت مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والقصيم وعسير، قائمة المناطق الأكثر إصدارًا للسجلات التجارية خلال الربع الثاني من 2024، وأصدرت الرياض 52192 سجلاً تجاريًا يليها المنطقة الشرقية بـ 20148 سجلاً.

وبحسب النشرة، استحوذت فئة الشباب من الجنسين على نسبة 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في السعودية.