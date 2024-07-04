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4 يوليو 2024

“تاسي” يرتفع في آخر جلسات الأسبوع بتداولات بـ 4.94 مليار ريال

اقتصاد
“تاسي” يرتفع في آخر جلسات الأسبوع بتداولات بـ 4.94 مليار ريال تداول

ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” في آخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس، بمقدار 63.46 نقطة بنسبة 0.55%، بعد انخفاض في 4 جلسات، وأغلق عند مستوى 11658.66 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 186.4 مليون سهم بقيمة تداول تخطت حاجز الـ 4.94 مليار ريال، عبر تنفيذ 432.4 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 122 شركة، فيما تراجع سهم 100 شركة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 238 شركة.

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وكانت شركات تكافل الراجحي والجوف وسايكو والتعاونية ومسك، هي الأكثر ارتفاعًا بنسب بين 8.85% إلى 4.25%، فيما تصدر الشركات الأكثر انخفاضًا، الباحة ومياهنا وسماسكو وتكوين وعطاء، بنسب تراوحت بين 7.69 إلى 2.2%.

مؤشر “نمو”

أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بمقدار 164.81 نقطة بنسبة 0.64%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 25909.95 نقطة.

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