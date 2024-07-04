وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، التطورات في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.