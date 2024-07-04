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فريق التحرير

4 يوليو 2024

وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي التطورات في غزة

دوليات
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، التطورات في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

 

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