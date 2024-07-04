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فريق التحرير

4 يوليو 2024

النصر ينافس الاتحاد على ضم نجم مانشستر سيتي

رياضة
النصر ينافس الاتحاد على ضم نجم مانشستر سيتي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب ايديرسون حارس مرمي مانشستر سيتي من الانضمام إلى النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، بعد أن كان الحارس قريبا من نادي اتحاد جدة.

وكشف الإعلامي رودي جاليتي بشبكة سكاي سبورت عبر حسابه على “X”، عن أن النصر يسعى لأنهاء الأمور التعاقدية سريعا مع نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع إيدرسون، وأن الصفقة أصبحت قريبة من أي وقت مضى.

وأوضح جاليتي أن اللقاء الأخير الذي حدث بين النصر ووكلاء إيدرسون كان إيجابيًا للغاية، وأن الاتفاق مع مانشستر سيتي هو الذي يتبقى فقط لإتمام الصفقة.

فيما كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد يواصل بحثه عن حارس مرمى مميز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضمن استعدادات “النمور” لدعم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات واللاعبين المميزين للمنافسة على لقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

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