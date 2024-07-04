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فريق التحرير

4 يوليو 2024

جماهير دوري روشن تنتظر جدول المباريات.. و5 توقفات لأيام الفيفا

رياضة
جماهير دوري روشن تنتظر جدول المباريات.. و5 توقفات لأيام الفيفا

ينتظر الجمهور الرياضي إعلان جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته المقبلة 2024-2025 ومتوقع أن ينطلق دوري روشن بتاريخ 22 أغسطس 2024، وسيتوقف بعد جولتين فقط بسبب أيام الفيفا للمنتخبات والتي تصادف الثاني من شهر سبتمبر ويستمر حتى العاشر من الشهر ذاته،
وسيخوض نادي الهلال مبارياته الأولى بالدوري بملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” وذلك بسبب أعمال التوسعة والصيانة لملعب “كانغدوم ارينا”، وكذلك سيغيب نادي العروبة عن لعب مبارياته خلال الجولتين الأولى في ملعبه بسبب عدم اكتمال جاهزية ملعب جامعة الجوف.

ويستضيف كل فريق من 8 الى 9 مباريات بالدور الأول، على ألا يخوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارج ملعبه.

وسيتوقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة الخليج والتي ستقام في الكويت خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

وسيتخلل الدوري توقفات عدة لأيام الفيفا وهي :

الاثنين 02-09-2024 حتى الثلاثاء 10-09-2024
الاثنين 07-10-2024 حتى الثلاثاء 15-10-2024
الاثنين 11-11-2024 حتى الثلاثاء 19-11-2024
الاثنين 17-03-2025 حتى الثلاثاء 25-03-2025
الاثنين 02-06-2025 حتى الثلاثاء 10-06-2025

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