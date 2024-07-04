بـ9.5 مليار ريال.. ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس قوة الاقتصاد السعودي

الوئام – خاص

يعكس ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد السعودي على المدى الطويل، خاصة مع تجاوز المؤشرات والمستهدفات التي تم وضعها في إطار رؤية 2030.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء فقد شهدت المملكة العربية السعودية قفزة ملحوظة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 5.6% لتصل إلى 9.5 مليار ريال مقارنة مع 9 مليارات ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتشير بيانات الهيئة، إلى أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت نحو 17 مليار ريال، بارتفاع 0.6% على أساس سنوي في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 7.5 مليار ريال، بانخفاض 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاذبية السعودية كوجهة استثمارية

يعكس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثقة المستثمرين في استقرار ونمو الاقتصاد السعودي كما يدل على تحسن بيئة الاستثمار في السعودية نتيجة للمبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها.

وتظهر هذه الأرقام جاذبية السعودية كوجهة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، خاصةً مع رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنويع الاقتصاد.

تنوع الاقتصاد وخلق فرص عمل

يُساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تنويع الاقتصاد السعودي من خلال دخول استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة غير نفطية، الأمر الذي يُساعد على خلق فرص عمل جديدة للسعوديين، مما يُقلل من معدلات البطالة الأمر الذي يُعزز النمو الاقتصادي بشكل عام من خلال زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار.

تحسين البنية التحتية ونقل التكنولوجيا

تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقنيات وخبرات جديدة إلى السعودية كما تُساهم في تحسين البنية التحتية من خلال تمويل مشاريع جديدة في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات وتُعزز نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الوطنية.

تعزيز علاقات السعودية الدولية

تُساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز علاقات السعودية مع الدول الأخرى، من خلال زيادة فرص التبادل التجاري وافتتاح المشروعات المشتركة في إطار التعاون الثنائي بين السعودية والعديد من دول العالم.

دعم رؤية المملكة 2030

يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا هامًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصةً فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية المستدامة، وزيادة معدلات التشغيل ورفع مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.