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فريق التحرير

4 يوليو 2024

خبراء لـ”الوئام”: بطولة العالم للرياضات الإلكترونية حدث عالمي ومُبهر

رياضة
خبراء لـ”الوئام”: بطولة العالم للرياضات الإلكترونية حدث عالمي ومُبهر

الوئام- خاص

تستضيف السعودية النسخة الأولى من بطولة العالم للرياضات الإلكترونية، خلال الفترة من 2 يوليو الجاري حتى 25 أغسطس المقبل، وافتتحت البطولة الضخمة الثلاثاء، وتُقام المنافسات في “بوليفارد رياض سيتي”.

ويشارك في بطولة العالم أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار.

تُعد بطولة العالم للرياضات الإلكترونية، التي تنظمها مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (Esports World Cup Foundation – EWCF)، خطوة مهمة في سعي المؤسسة لتطوير وتنمية قطاع الرياضات الإلكترونية.

حدث عالمي وتنافس كبير

وعن الحدث العالمي، يقول المهندس ماجد فراج، رئيس مجموعة عمل الألعاب الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، إن البطولة فكرة سعودية وتنظيم قوي، وعلى أعلى مستوى، بجوائز بلغت 60 مليون دولار، موضحا أن السعودية لديها توجه للاستثمار في الرياضات الإلكترونية، ومنها مدينة القدية.

ويضيف ماجد فراج، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن البطولة ستشهد مشاركة نخبة اللاعبين على المستويين الفردي والجماعي ومن الدول العربية، مشيرا إلى أن القيادة السعودية قدمت دعما كبيرا لهذه البطولة.

ويذكر رئيس مجموعة عمل الألعاب الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أننا سنشهد تنافسا قويا في 22 مسابقة وبطولة في 20 لعبة، بوجود أفضل اللاعبين وناشري الألعاب في العالم.

60 مليون دولار

تتخطى جوائز البطولة 60 مليون دولار أمريكي، منها 33 مليون دولار كإجمالي جوائز لمنافسات الألعاب المختلفة، و20 مليون دولار كإجمالي جوائز يوزع على الفرق الـ16 الأولى، ضمن جدول التصنيف النهائي لنظام التجميع النقطي، وجوائز أخرى مخصصة للاعبي الفرق في مراحل التصفيات.

دعم الألعاب الإلكترونية

وتهدف البطولة إلى تقديم خيارات مستدامة للمسارات العملية للاعبين والأندية متعددة الفرق، بالإضافة إلى دعم المؤسسة في كونها منصة جاذبة لهم وللاحتفاء بالتميز في هذا المجال المتنامي.

تجمع البطولة مجتمع الألعاب الإلكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي الألعاب وناشريها، تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

ويوفّر هذا الحدث فرصة نادرة لتوحيد جهود وطموحات الشركاء ومنتجي وناشري الألعاب، ضمن احتفال عالمي يضم مختلف الألعاب، ويعزز من تواصلهم مع قاعدة جماهيرية عالمية ومتنوعة.

السعودية رائدة في الألعاب الإلكترونية

يرى يوسف محسن، مؤسس فريق أنوبيس للرياضات الإلكترونية، أن السعودية خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، وسيطرت على الألعاب الإلكترونية، مع تقديم دعم قوي واستثمار منظم ومخطط على مدار سنوات.

ويضيف يوسف محسن، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن السعودية تمتلك فرق ألعاب إلكترونية قوية، مثل فالكون الذي سينافس بقوة في البطولة، وأيضا تويستد مايند، مؤكدا أن الدوري السعودي للألعاب الإلكترونية الأقوى في المنطقة.

وعن جوائز البطولة، ينوه مؤسس فريق أنوبيس المصري، بأنها الأكبر في البطولات العالمية، وحافز لأي لاعب أو فريق للمشاركة في البطولة، وأكبر حدث نُظّم في تاريخ الألعاب الإلكترونية.

إعجاب بالتنظيم

مسؤولو الفرق المشاركة في كأس العالم للألعاب الإلكترونية، أبدوا إعجابهم بالبطولة، وأكدوا أنها الأكبر، وتعتبر جوائزها المالية البالغة 60 مليون دولار أمريكي نقلة في عالم الألعاب.

ويقول مساعد الدوسري، الرئيس التنفيذي لفريق فالكون السعودي، إنهم يشاركون في 19 لعبة بكأس العالم للألعاب الإلكترونية، وجوائزها المالية نقلة في عالم الألعاب، ويرى أرنولد هار، الرئيس التنفيذي لفريق Gen.g، أن البطولة هي الأكبر وتجمع كل الألعاب تحت سقف واحد.

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