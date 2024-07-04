5 أسباب وراء الفراغات بين الأسنان في الفم

الدكتور أحمد عبدالمقصود سعد – أخصائي طب وزراعة الأسنان وأمراض وتجميل اللثة

يعرف الفرق بين الأسنان لدى الإنسان بأنه مجموعة الفراغات بين الأسنان السفلية والعلوية في الفم، ومن الممكن أن تختفي تلك الفراغات مع نمو الأسنان الدائمة، وقد يتم التغلب على هذه المشكلة بتقويم الأسنان.

وتكون الفراغات الظاهرة بين الأسنان كبيرة وواضحة، ويصل طول المسافة الفاصلة بين الأسنان في الفم إلى 0.5 ملليمتر، وقد تكون الفراغات صغيرة للغاية ويصعب ملاحظتها.

وتبقى هناك مجموعة من الأسباب وراء الفراغات بين الأسنان لدى الأطفال والبالغين:

* فقدان الأسنان، سواء في الفك العلوي أو السفلي من الفم، لا سيما حالات سقوط الأسنان اللبنية لدى الأطفال، أو فقدان أسنان في إحدى المراحل العمرية لدى البالغين.

* العوامل الوراثية والجينات، حيث ترتفع فرص الإصابة بفراغات الأسنان لدى الأطفال والبالغين عند وجود أفراد آخرين في العائلة مصابين بفراغات الأسنان.

* وجود الفك الكبير بالفم، خاصةً عند مقارنته بحجم الأسنان، وهي حالة تتسبب في اختلال اصطفاف الأسنان بين الفكين، وتتسبب بظهور فراغات بين الأسنان.

* ولادة بعض الأطفال بفك يحتوي على سن إضافية أو سن ناقصة، وهي حالات تتسبب بتكون الفراغات بين الأسنان.

* التهاب دواعم السن الحاد الذي يصيب اللثة، وينشأ غالبا نتيجة إهمال نظافة الأسنان والفم.