5 أسباب وراء الفراغات بين الأسنان في الفم

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

4 يوليو 2024

5 أسباب وراء الفراغات بين الأسنان في الفم

مقالات متخصصة
5 أسباب وراء الفراغات بين الأسنان في الفم

الدكتور أحمد عبدالمقصود سعد – أخصائي طب وزراعة الأسنان وأمراض وتجميل اللثة

يعرف الفرق بين الأسنان لدى الإنسان بأنه مجموعة الفراغات بين الأسنان السفلية والعلوية في الفم، ومن الممكن أن تختفي تلك الفراغات مع نمو الأسنان الدائمة، وقد يتم التغلب على هذه المشكلة بتقويم الأسنان.

وتكون الفراغات الظاهرة بين الأسنان كبيرة وواضحة، ويصل طول المسافة الفاصلة بين الأسنان في الفم إلى 0.5 ملليمتر، وقد تكون الفراغات صغيرة للغاية ويصعب ملاحظتها.

وتبقى هناك مجموعة من الأسباب وراء الفراغات بين الأسنان لدى الأطفال والبالغين:

* فقدان الأسنان، سواء في الفك العلوي أو السفلي من الفم، لا سيما حالات سقوط الأسنان اللبنية لدى الأطفال، أو فقدان أسنان في إحدى المراحل العمرية لدى البالغين.
* العوامل الوراثية والجينات، حيث ترتفع فرص الإصابة بفراغات الأسنان لدى الأطفال والبالغين عند وجود أفراد آخرين في العائلة مصابين بفراغات الأسنان.
* وجود الفك الكبير بالفم، خاصةً عند مقارنته بحجم الأسنان، وهي حالة تتسبب في اختلال اصطفاف الأسنان بين الفكين، وتتسبب بظهور فراغات بين الأسنان.
* ولادة بعض الأطفال بفك يحتوي على سن إضافية أو سن ناقصة، وهي حالات تتسبب بتكون الفراغات بين الأسنان.
* التهاب دواعم السن الحاد الذي يصيب اللثة، وينشأ غالبا نتيجة إهمال نظافة الأسنان والفم.

تابعنا: