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فريق التحرير

4 يوليو 2024

تشعل المنافسة مع بورشه ولوسيد.. لوتس تطلق أيقونتها الكهربائية “Emeya”

منوعات
تشعل المنافسة مع بورشه ولوسيد.. لوتس تطلق أيقونتها الكهربائية “Emeya”

أعلنت شركة لوتس البريطانية عن إطلاق سيارتها الجديدة Emeya الكهربائية، بسعر يبدأ من 106,400 يورو، مما يزيد من حدة المنافسة مع بورشه Taycan الألمانية ولوسيد Air الأمريكية.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارة Emeya الصالون تتميز بتصميم كوبيه أنيق، ويبلغ طولها 5.14 متر، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 3 أمتار، مما يوفر مساحة كافية لثلاثة ركاب في المقاعد الخلفية.

تعتمد النسخة الأساسية من Emeya على محركين كهربائيين بقوة 450 كيلووات/603 حصان، بينما تصل قوة النسخة الأعلى إلى 675 كيلووات/905 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ حوالي 1000 نيوتن متر.

بفضل هذه القوة الكبيرة، تستطيع السيارة Emeya التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 252 كلم/س.

تعمل المحركات بالتعاون مع بطارية سعتها 102 كيلووات ساعة، مما يتيح للسيارة مدى سير يتراوح بين 485 و610 كلم.

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