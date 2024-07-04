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4 يوليو 2024

اهتمام سعودي بالتعاقد مع نجم أرسنال

رياضة
اهتمام سعودي بالتعاقد مع نجم أرسنال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اهتمام سعودي بضم أحد لاعبي فريق أرسنال الإنجليزي في الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، فإن البرتغالي سيدريك سواريس الذي انتهى عقده مع آرسنال، يحظى باهتمام قوي من عدة أندية مختلفة.

وأوضح: “لاعب آرسنال السابق، يحظى باهتمام أندية أياكس أمستردام الهولندي، ونيس ورين الفرنسيين، بجانب أولمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى فرق سعودية وتركية”.

وأفاد بأن هذه الأندية تتنافس من أجل حسم الصفقة بشكل مجاني، عقب نهاية عقد اللاعب البرتغالي مع “الجانرز”، مؤكدا أن سواريس مستعد لبدء مغامرة جديدة.

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