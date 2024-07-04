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فريق التحرير

4 يوليو 2024

عملية سطو جريئة في إيطاليا.. عصابة تسرق 3 ملايين دولار من شاحنة أموال

منوعات
عملية سطو جريئة في إيطاليا.. عصابة تسرق 3 ملايين دولار من شاحنة أموال

قالت الشرطة الإيطالية إن أفراد عصابة مسلحة نصبوا كمينا لشاحنة محملة بأموال نقدية في جنوب إيطاليا وهربوا وبحوزتهم 3 ملايين يورو (2ر3 مليون دولار).

ووقعت عملية السطو الجريئة على طريق مزدحم بالقرب من مدينة برينديزي خلال ساعة الذروة صباح اليوم الخميس.

وأطلق أفراد العصابة النار أثناء محاولتهم إجبار شاحنة نقل الأموال على الوقوف على جانب الطريق.

كما أضرم الجناة النار في عدة سيارات لعرقلة التدخل من جانب الشرطة. وظلت سحابة كبيرة من الدخان الأسود تخيم فوق مكان الحادث لساعات.

وقالت الشرطة إن اللصوص، الذين يعتقد أن عددهم يتراوح بين ثمانية وعشرة أشخاص، تمكنوا من الفرار.

ولم يصب أحد بأذى، إلا أن الشرطة أفادت بأن حراس الأمن الخمسة في الشاحنة أصيبوا بحالة صدمة.

ولحقت أضرار بشاحنة نقل الأموال واشتعلت النيران في أربع مركبات أخرى على الأقل. وتم إغلاق الطريق في كلا الاتجاهين لعدة ساعات، مما تسبب في اختناقات مرورية لمسافات طويلة.

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