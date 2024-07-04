توتنهام يطلب 60 مليون إسترليني لبيع ريتشارليسون للهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن شرط توتنهام لبيع ريتشارليسون لاعب الفريق إلى دوري روشن في الموسم المقبل

وقال الصحفي الموثوق بن جاكوبس، إن ريتشارليسون يعد هدفًا كبيرًا للعديد من الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأضاف أن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع ريتشارليسون في الميركاتو الصيفي الجاري.

وواصل بن جاكوبس: “لا يزال ريتشارليسون هدفًا للأندية السعودية، تمت مناقشته من الاتحاد والهلال، يرغب نادي توتنهام في 60 مليون جنيه إسترليني لبيعه ولكن حتى الآن لم يتلقى أي عرض رسمي.”

وأوضحت التقارير الصحفية أن توتنهام لن يتنازل عن بيع ريتشارليسون إلا في حالة وصول عرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.