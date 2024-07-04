إدانة مخالفين وتغريمهما 11.1 مليون ريال.. ما هو نظام السوق المالية؟

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مخالفين اثنين لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليهما غرامات مالية قدرها 11.1 مليون ريال، إثر قيامهما بالترويج لرأي عبر معرفين (@mnawafms) و (nawafmsz@) في موقع التواصل الاجتماعي (X) (تويتر سابقاً)؛ بهدف التأثير في أسعار أسهم 17 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات من خلال حساباتهما في موقع التواصل الاجتماعي المشار إليه.

ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من محمد بن نواف بن محمد الحربي صاحب المعرف (@mnawafms)، ونواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي صاحب المعرف (@nawafmsz) بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، لقيام المدان الأول محمد بن نواف بن محمد الحربي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 05 / 07 / 2020م حتى تاريخ 07 / 06 / 2021م، وقيام المدان الثاني نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 29 / 12 / 2019م حتى تاريخ 18 / 12 / 2021م، بالترويج لرأي من خلال حساباتهما في وسيلة التواصل الاجتماعي (X) (تويتر) سابقاً بالمعرفين المذكورين ، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم الشركات التالية: بنك الجزيرة (الجزيرة)، وشركة صدر للخدمات اللوجستية (صدر)، وشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، وشركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، والشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وشركة أسمنت أم القرى (أسمنت أم القرى)، وشركة ثوب الأصيل (الأصيل)، وشركة باعظيم التجارية (باعظيم)، وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة الجوف الزراعية (الجوف)، وشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (بحر العرب).

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهما، حيث قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على المدان الأول محمد بن نواف بن محمد الحربي صاحب المعرف (@mnawafms) ومنعه من التداول شراء في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة سنتين، إلى جانب منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (سنتين)، فيما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10.6 ملايين ريال على المدان الثاني نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي صاحب المعرف (@nawafmsz) ومنعته من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمس سنوات، إلى جانب منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة خمس سنوات أيضاً.

وأوضحت الهيئة أن ضبط حالة الاشتباه في هذه القضية كان بناءً على المتابعة المستمرة، والتنسيق والتعاون المشترك بين هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، وما تلا ذلك من إحالة هذه القضية إلى النيابة العامة، لإقامتها أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

نظام السوق المالية

النظام يأتي للعمل على وجود سوق منظمة وعادلة وتعمل بشفافية، وتواكب التطورات الراهنة في الأسواق المالية الدولية الأخرى صدر نظام السوق المالية بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 1424/6/2 هـ، الموافق 2003/7/31م.

وصيغت مواد النظام بهدف تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبة تداولاتها، ومراقبة أعمال الجهات المرخصة من الهيئة للقيام بأعمال الأوراق المالية، إضافة إلى حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.

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