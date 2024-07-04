السعودية تعالج مرضى السرطان من أهالي غزة.. دعم لا يتوقف للقضية الفلسطينية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، عن تكفلها بعلاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وزار المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مقر مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان الأميرة غيداء طلال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري.

وجال الدكتور الربيعة في أقسام مركز الحسين للسرطان؛ للوقوف على الحالات المرضية، واطلع على أحدث المواصفات التقنية والطبية التي تم اعتمادها في إنشاء المركز، ومستوى رعاية مرضى السرطان في الأردن، بما في ذلك خدمات العلاج، والوقاية، والتوعية التي يقدمها المركز لمرضاه من الأردن والعالم العربي.

عقب ذلك وقع الدكتور عبدالله الربيعة والأميرة غيداء طلال اتفاقية مشتركة لعلاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن؛ بهدف إنقاذ أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان الذين حرموا من فرصة العلاج بسبب الظروف الصحية الصعبة في قطاع غزة، يستفيد منها 150 فردًا، بقيمة تبلغ 3 ملايين و615 ألف دولار أمريكي.

وعبرت الأميرة غيداء طلال عن سعادتها البالغة لتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعطائهم فرصة حقيقية للشفاء بإذن الله، مقدمة خالص شكرها للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لوقوفه الدائم إلى جانب المحتاجين، والتخفيف من معاناتهم في شتى أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور الربيعة من جانبه أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة على توفير الدعم غير المحدود لجميع مرضى السرطان في كل أنحاء العالم، والتخفيف من معاناتهم، مقدمًا شكره الجزيل لحكومة الأردن الشقيق على مجمل التسهيلات التي تقدمها للمركز لأداء عمله الإنساني على أكمل وجه.

في السياق، قدمت السعودية بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم, مساعدات غذائية للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية؛ ليتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأردنية الهاشمية (الجيش العربي) والجهات ذات العلاقة؛ لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر عملية الإسقاط الجوي، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتأتي هذه المساعدات استكمالاً لتسليم المملكة مؤخراً مظلات وشبكات مخصصة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية يبلغ وزنها 30 طناً للقوات المسلحة الأردنية الهاشمية والجهات ذات العلاقة؛ لدعم ومساندة الجهود الإنسانية المبذولة من حكومة الأردن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية هناك.

جهود المملكة العربية السعودية في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة:

تضافر الجهود:

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ بدء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قد بادر بجهود حثيثة ومباركات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، شملت: