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فريق التحرير

4 يوليو 2024

بوتين يؤكد تفضيله لبايدن رئيساً للولايات المتحدة.. ما علاقته بترامب؟

دوليات
بوتين يؤكد تفضيله لبايدن رئيساً للولايات المتحدة.. ما علاقته بترامب؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه شاهد مقتطفات من المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب، لكن تفضيله لبايدن رئيساً للولايات المتحدة لم يتغير.

وعندما سأله أحد مراسلي التلفزيون الحكومي عما إذا كان أداء بايدن أو ترامب أفضل وإذا تغير تفضيله المعلن لبايدن بعد المناظرة وهل شاهدها، قال بوتين “لم يتغير شيء”.

وقال بوتين في عدة مناسبات إنه يشعر أن بايدن هو الأفضل ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة حتى بعدما وصف بايدن الرئيس الروسي بأنه “مجنون”.

وأوضح بوتين إنه شاهد أجزاء من المناظرة بين بايدن وترامب لكن لديه أشياء أخرى عليه الاهتمام بها.

وقال بوتين “رأيت بعض المقتطفات…ولكني مشغول بما يكفي من العمل”.

واتسم أداء بايدن (81 عاماً) بالتخبط خلال المناظرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول جدوى استمراره في السباق الانتخابي بسبب عمره وقدراته العقلية.

وقال بوتين إنه لم يهتم بالتقارير الإعلامية المتحيزة حول المناظرة لكنه لا يستطيع تجاهلها لأن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى.

كيف كانت علاقة بوتين وترامب؟

صرّح المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية والرئيس السابق، دونالد ترامب، في يونيو الماضي، بأن علاقته مع بوتين كانت “جيدة جداً”.

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة “Impaulsive” على يوتيوب، قائلاً: “من اللافت أنه أسهل بالنسبة لي بناء العلاقات مع الأقوياء مقارنة بالضعفاء، وأنا لا أتواصل جيداً مع الضعفاء”.

وأضاف ترامب أنه كان يتخذ “موقفا صارماً” تجاه بوتين خلال فترة رئاسته.

من جانبه، وصف بوتين علاقته مع ترامب في حديث مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في فبراير الماضي، بأنها كانت “طيبة وجيدة”.

 

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