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فريق التحرير

4 يوليو 2024

صفقة ضخمة بين ألمانيا و”إيرباص”.. 2.1 مليار يورو لأقمار صناعية عسكرية

دوليات
صفقة ضخمة بين ألمانيا و”إيرباص”.. 2.1 مليار يورو لأقمار صناعية عسكرية

أبرم الجيش الألماني مع إيرباص عقدًا بقيمة 2.1 مليار يورو للجيل القادم من أقمار الاتصالات العسكرية التي تسمى SatcomBw 3، حسبما أعلنت المجموعة الأوروبية العملاقة، اليوم الخميس.

ويتضمن العقد إدارة مشروع قمرين صناعيين “والجزء الأرضي (محطات الاستقبال) والإطلاق والتشغيل لمدة 15 عاماً”، حسبما ذكرت “إيرباص” في بيان.

وستنشر هذه الأقمار الشبيهة بالفرنسية سيراكيوز أو سكاي نت البريطانية أو سيكرال الإيطالية “قبل نهاية العقد” على ارتفاع 36 ألف كيلومتر.

سيتم بناء هذه الأقمار الصناعية العملاقة التي يبلغ وزنها حوالي 6 أطنان من منصة يوروستار نيو التابعة لإيرباص و”ستتمتع بقدرات واسعة لمواكبة التطور السريع للرقمنة والزيادة المستمرة في حجم نقل البيانات المطلوبة”.

وتشارك أيضًا شركة تصنيع الأقمار الصناعية الألمانية OHB وشركات صغيرة ومتوسطة في هذه العملية.

ونقل البيان عن المدير العام لشركة “إيرباص” للدفاع والفضاء مايكل شويلهورن قوله “بعد نجاح برنامج SatcomBw المرحلة 2 الذي نقدمه منذ عام 2009، يعزز هذا العقد الجديد شراكتنا الإستراتيجية مع الجيش الألماني من خلال تزويده قدرة اتصالات عسكرية آمنة معززة بشكل كبير ومصممة لتكون متطورة للعقد المقبل”.

وأضاف أنه “متحمس في الوقت الذي يتم فيه التشكيك بالأنظمة الديموقراطية الغربية ومعاناة النظام البيئي الفضائي الأوروبي المؤسسي”.

وأعلنت إيرباص نهاية حزيران عن مخصصات جديدة بقيمة 900 مليون يورو، بعد مبلغ 600 مليون يورو العام الماضي، مرتبطة “ببرامج فضائية معينة” بينما أعلنت Thales Alenia Space في مارس إلغاء 1300 وظيفة منها ألف في فرنسا.

اعلن مدير Thales باتريس كين ان “التفسير الرئيسي هو تراجع سوق الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض والتي كانت في المتوسط حوالى عشرين قمرًا صناعيًا سنويًا في الماضي القريب وتستقر اليوم عند حوالى عشرة أقمار صناعية ثابتة بالنسبة إلى الأرض سنويًا”.

أدى وصول الكوكبات ذات المدار المنخفض إلى السوق ولا سيما ستارلينك من شركة سبيس إكس الأمريكية إلى زعزعة سوق هذه الأقمار الصناعية ذات القدرات الأكبر والأكثر كلفة.

وتشهد سوق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية العسكرية تطوراً أيضاً، إذ يراهن الاتحاد الأوروبي على مشروع كوكبة الاتصالات الآمنة Iris² الذي سيجمع بين الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض والأقمار الأخرى الموجودة في مدار منخفض.

وتخلت باريس عن وضع قمر صناعي ثالث من طراز Syracuse IV في المدار لنقل جزء من اتصالاتها العسكرية إلى Iris².

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