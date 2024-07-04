وزير الخارجية: قلقون من خطر توسع الحرب في لبنان ولا نرى أي أفق سياسي

أعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عن قلق السعودية من خطر توسع الحرب في لبنان ولا نرى أي أفق سياسي.

وأضاف أن اعتراف إسبانيا ودول أخرى بفلسطين بصيص أمل لحل الدولتين، متابعًا أننا نشاهد في غزة والضفة عناصر تهديد حل الدولتين، ولا نرى مؤشرا على وقف النار بغزة.

وتابع في كلمة خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد: “ندعم نشر قوة دولية بغزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية”.

ووصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بدعوة من المجلس.

والتقي الوزير مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.