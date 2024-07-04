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فريق التحرير

4 يوليو 2024

غرامة صيده في السعودية 70 ألف ريال.. ما هو الوشق؟

منوعات
غرامة صيده في السعودية 70 ألف ريال.. ما هو الوشق؟

الوشق العربي، أو عناق الأرض، هو أحد الحيوانات الثدية اللاحمة التي تنتمي إلى فصيلة السنوريات، ويتواجد في شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك السعودية.

يتميز الوشق بفروه الرمادي أو البني المحمر، وآذانه الطويلة السوداء التي تنتهي بخصل من الفرو، وذيله القصير.

وسجل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أول حالة ولادة لأنثى الوشق لاثنين من المواليد بمركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف.

يُعدّ الوشق حيوانًا مفترسًا يلعب دورًا مهما في النظام البيئي من خلال افتراسه للقوارض والثدييات الصغيرة الأخرى. يُساعد ذلك في السيطرة على أعداد هذه الحيوانات ومنع انتشار الأمراض.

وقال المركز إن “الوشق” طول ذيله 18 – 34 سم، ولون الجسم بني مائل للأحمر، يتميز بخصلة شعر سوداء طويلة على أذنيه، ويصل طوله إلى ما بين 62 إلى 91 سم ووزنه من 8 إلى 19 كجم، وتصل غرامة صيده إلى 70 ألف ريال.

وأضاف “ينتشر الوشق في المملكة على امتداد جبال الحجاز والسروات وشمال المملكة، ويتغذى على الأرانب البرية والوبران والطيور وهو ليلي النشاط”.

وأشار المركز إلى أن أنثى الوشق تضع 1 إلى 6 من الصغار بعد فترة حمل تستمر 68 إلى 81 يومًا.

يستوطن الوشق المناطق الجبلية والوديان والسهول المفتوحة المعيشة والتغذية، يسير لمسافات طويلة في بيئته بحثا عن الغذاء، وقد يبحث عن الغذاء وحيدا أو في أزواج، ويتغذى على الطيور و الأرانب والوبر والقوارض وصغار الغزلان.

 

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