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فريق التحرير

4 يوليو 2024

بوتين: لن نتوقف عن إطلاق النار في أوكرانيا إلا بشرط

دوليات
بوتين: لن نتوقف عن إطلاق النار في أوكرانيا إلا بشرط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لن يعلن وقفا لإطلاق النار مطلقا في أوكرانيا، إذا لم تف كييف بالشروط المسبقة.

وذكر بوتين أن أوكرانيا يمكن أن تستغل وقف إطلاق النار لتسليح نفسها لشن هجمات جديدة، لهذا يجب أن يتم التوصل إلى حل مستدام للصراع أولا.

وأشار إلى أن اتفاقات سابقة بشأن حرب أوكرانيا قبل الغزو الروسي الشامل انتهى بها الأمر في نهاية المطاف “إلى سلة القمامة”.

وكان يشير إلى الصراع المتجمد بعدما ضمت روسيا القرم بشكل غير شرعي وتواجد المتمردين المدعومين من قبل موسكو في شرقي أوكرانيا.

وذكر بوتين في ختام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهو منتدى أمني: “لهذا لا يمكننا ببساطة أن نعلن عن وقف لإطلاق النار الآن على أمل أن يتخذ الجانب الآخر بعض الخطوات الإيجابية”.

وأضاف بوتين في المنتدى المنعقد في العاصمة الكازاخية أستانا: “لا يمكننا السماح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار هذا لتحسين وضعه، وتسليح نفسه وإنعاش جيشه بمساعدة التعبئة الجبرية وأن يكون مستعدا لمواصلة الصراع المسلح.”
وتابع بوتين قائلا إن روسيا قدمت عدة مقترحات لحل الصراع.

من جانبه ،رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحات وقف إطلاق النار، التي قدم أحدثها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره يحتفظ بعلاقة وطيدة ببوتين.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ليست مستعدة للتفاوض في ظل الظروف الحالية وتطالب روسيا بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك القرم، كشرط مسبق للسلام.

كما رفض الكرملين أيضا عرضا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدمه في أستانا للتوسط بين موسكو وكييف.

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