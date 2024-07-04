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4 يوليو 2024

إسرائيل تتحدث عن “فرصة حقيقية” للتوصل إلى اتفاق.. تطورات حرب غزة

دوليات
إسرائيل تتحدث عن “فرصة حقيقية” للتوصل إلى اتفاق.. تطورات حرب غزة

قال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي اليوم الخميس إن هناك “فرصة حقيقية” للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وتعقيبا على مقترح منقح قدمته الحركة عبر وسطاء إلى الحكومة الإسرائيلية، قال المصدر “المقترح الذي طرحته حماس يتضمن تقدما مهما للغاية”.

وأضاف “يمكنه أن يسهم في دفع المفاوضات قدما. هناك اتفاق يتمتع بفرصة حقيقية للتنفيذ. على الرغم من أن البنود ليست هينة، فإنها لا ينبغي أن تفسد الاتفاق”.

وأكد مسؤول إسرائيلي آخر تقريرا سابقا ذكر أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) سيرأس الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا أحدث رد من حماس. وذكر أنهما رحبا أيضا بعقد اجتماع مزمع في 15 يوليو تموز بين كبار مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة وإسرائيل.

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